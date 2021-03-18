Акция #ГагаринЗемляСаратовская, инициированной саратовской областной универсальной научной библиотекой, набирает обороты.

В нее включается все больше людей, которые размещают посты в аккаунтах соцсетей “ВКонтакте” и Instagram.

Люди делятся историями, рассказами очевидцев, говорят о том, что чувствовали люди, которые узнали о полете первого человека в космос.

— Жители города Энгельса и Энгельсского района испытывают гордость, когда их спрашивают: «Вы откуда?», и получив ответ, что из Энгельса, у людей возникает ассоциация, что это связано с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, его приземлением в 1961 году у деревни Смеловка Энгельсского района. Гагарин – первый покоритель космоса, а об этом мечтало не одно поколение людей. Сейчас планируются полеты на Марс и другие планеты, но люди всегда будут помнить легендарный корабль «Восток», космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и 108 минут, которые перевернули мир, – сообщают сотрудники Дома культуры «Анисовский» Саратовской области.

В челлендже участвует и молодежь.

—Что же до будущего космонавтики. Всё меняется слишком стремительно и одно изменение может кардинально повлиять на всю отрасль, сделав её такой, каковой её не может представить никто, – сообщает один 18-летний парень.

Самые интересные публикации разместят в официальных аккаунтах библиотеки. Акция продлится до 13 апреля 2021 года.