Следователи устанавливают личность человека, костные останки которого найдены на рядом с монастырем в Кировском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вчера днем в лесу около женского монастыря в Замковом проезде грибник обнаружил человеческие череп, челюсть, позвоночник, а также фрагменты одежды и обуви, о чем сообщил в полицию.

Правоохранители осмотрели место страшной находки и останки. По факту обнаружения костей проводится проверка, призванная усыновить личность умершего и причину его смерти.