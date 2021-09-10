Герой комиксов Marvel предпочёл американской газировке Coca-Cola российский «Байкал».

Как сообщили в соцсетях жители Саратова, накануне Человек-паук был замечен в российских реалиях. Удивленные саратовцы сфотографировали Спайдермэна на Кавказском тупике в сети магазинов «Магнит у дома».

Любимый персонаж американских подростков покупал напиток «Байкал», чем ещё больше удивил наших соотечественников.

«Даже человек-паук приезжает в Россию ради «Байкала»!» — подписал свои фотоснимки Константин Поперечный.

Пользователи предположили, что это либо косплей, либо просто человек не в себе и надел явно недорогой алиэкспрессовский костюм.

Нужно отдать должное невозмутимой продавщице, которая, не моргнув глазом, отоварила странного покупателя.