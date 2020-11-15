Неизвестный мужчина из Балакова Саратовской области назвался чужим именем, чтобы избежать наказания за отсутствие маски. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

28 августа в одном из магазинов в Балакове сотрудниками полиции за отсутствие маски был задержан Вадим Фролов. Документов у мужчины не было, поэтому он назвался Валерием Фроловым. Кроме того, он сообщил дату рождения и номер телефона для извещения о судебном заседании. Личность мужчины была установлена сотрудниками полиции с его слов.

На суд, состоявшийся 14 сентября, нарушитель масочного режима не явился. Заседание прошло без его участия, и было вынесено решение о предупреждении.

Спустя какое-то время в суд обратился настоящий Валерий Фролов. Он сообщил, что работает в полиции и 28 августа находился в служебной командировке за пределами Балаковского района. Сотрудники полиции попросил отменить судебное постановление.

Суд прекратил административное дело в отношении Валерия Фролова. Судьба его однофамильца неизвестна.