Следователи проводят доследственную проверку по факту пожара в поселке Зоринский, унесшего жизнь человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, в ночь с 21 на 22 июня жильцы четырехквартирного дома заметили возгорание в одной из них. Владелец жилплощади долгое время там не проживал. Прибывшие пожарные локализовали возгорание. Пожар затронул две нежилые квартиры дома. В помещении одной из них обнаружено тело человека со значительными следами термического воздействия.

Следователь осмотрел места происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе личности погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.