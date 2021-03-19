Домой Рубрики Новости Саратова Человек сгорел в кабине грузовика на трассе в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Человек сгорел в кабине грузовика на трассе в Саратовской области По Новости Саратова - 19.03.2021 181 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 19 марта, в Вольском районе Саратовской области произошло смертельное ЧП. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. На 185 километре трассы Р-228 загорелась кабина грузовика. В результате ЧП погиб человек. На месте работала единица техники. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Рецидивист украл 25 наборов конфет Merci из магазина в Саратове Жители Энгельсского и Советского районов начали оплачивать долги за услугу по обращению с ТКО Началась встреча Вячеслава Володина с активом ЕР ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Рецидивист украл 25 наборов конфет Merci из магазина в Саратове Новости Саратова - 19.03.2021 0 Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу из магазина на Прудной улице. Об этом сообщили в городском УМВД. 11 февраля с 8:30 до 8:40 неизвестный унес... Жители Энгельсского и Советского районов начали оплачивать долги за услугу по... 19.03.2021 Человек сгорел в кабине грузовика на трассе в Саратовской области 19.03.2021 Началась встреча Вячеслава Володина с активом ЕР 19.03.2021 Шинчук: Америка мстит Владимиру Путину, мстит за собственные провалы 19.03.2021