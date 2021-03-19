Сегодня, 19 марта, в Вольском районе Саратовской области произошло смертельное ЧП. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

На 185 километре трассы Р-228 загорелась кабина грузовика.

В результате ЧП погиб человек.

На месте работала единица техники.

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