Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев поздравляет коллег с Международным женским днём

— Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю Вас с праздником весны – Международным женским днём!

Без женщин сегодня не обходится ни одна сфера общественной деятельности. Однако при всей занятости и востребованности вам удаётся сохранять своё главное предназначение – наполнять жизнь красотой, согревать нежностью и душевной щедростью, вдохновлять на творчество и смелые поступки.

Пусть этот праздник, наполненный ароматом весенних цветов, принесет любовь и внимание близких людей, сделает жизнь полнее и счастливее!

Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и солнечного настроения! — говорит Виктор Чепляев.