Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев поздравляет коллег с Днем защитника Отечества.

— Уважаемые коллеги!

Примите поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славные боевые традиции российского воинства, величие истории нашего Отечества, тесную связь поколений и наполнен благодарностью всем, кто нелегким ратным трудом отстоял свободу и независимость Родины, для кого защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг и дело чести.

В сегодняшнем мире безопасность нашей страны и укрепление ее обороноспособности, защита национальных интересов и мирный созидательный труд граждан обеспечиваются современной, боеспособной армией – гарантом государственного суверенитета и стабильности в обществе.

В этот всенародный праздник, преклоняясь перед мужеством и отвагой российских воинов, мы испытываем чувство гордости за наше Отечество, за сильных, мужественных, твердых духом людей, достойных высокого звания его защитника, и желаем крепкого здоровья, благополучия и счастливой жизни под мирным небом! — говорит Виктор Чепляев.