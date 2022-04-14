«Даю Вам эту губернию «поправить»», — так напутствовал П.А. Столыпина император Николай II на пост губернатора Саратовской губернии.

Надёжный, эффективный, с твёрдой волей и впечатляющей энергией! Именно таким, крепким управленцем и патриотом, был Пётр Столыпин в 1903 году, когда инициировалось его назначение на должность саратовского губернатора. Уже на первом этапе своей административной деятельности Столыпин сформировался в политика общегосударственного масштаба. Во время работы в Саратовской губернии он понял и ощутил важность сохранения единой Российской империи. Именно на посту саратовского губернатора он проявил мужество и непреклонную волю. Благодаря твёрдой и уверенной политике Петра Столыпина в губернии удалось потушить революционный пожар и осуществить серию реформ для дальнейшего экономического роста. Саратов получил мощный толчок в развитии, а городской инфраструктуре было уделено особое внимание.

Превратить Саратов в столицу Поволжья — такова была задача Петра Аркадьевича. Около трёх лет Пётр Столыпин руководил губернией, при этом масштаб преобразований за такой короткий срок впечатляет. Новый губернатор сам определял основные проблемы, о чём докладывал в письмах императору. Саратов рос, строились новые кварталы, а для решения вопроса озеленения города Пётр Аркадьевич возродил старинный народный праздник древонасаждения, увлекая гимназистов и студентов.

При Столыпине началось и асфальтирование центральных улиц — Никольской (ныне имени А.Н. Радищева) и Александровской (сейчас М. Горького), а участки Большой Кострижной (имени Сакко и Ванцетти) стали освещать фонари.

Память о великом государственном деятеле, защитнике национальных интересов и российских ценностей должна укрепляться в общественном сознании и умах молодёжи. Выражаю поддержку инициативы о присвоении одной из главных улиц города Саратова имени П.А. Столыпина, — Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Леонидович Чепляев.