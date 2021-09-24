Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев:

-Тема оплаты труда и уровня заработной платы – самая обсуждаемая тема, всегда вызывающая повышенный интерес.

При этом практически никогда не затрагивается вопрос оплаты труда государственных и муниципальных служащих, в регионах, по сути, обеспечивающих выполнение полномочий государственной власти и местного самоуправления.

Сложилось устойчивое мнение, что эти работники относятся к высокооплачиваемой категории. Оценки экспертов и статистика показывают, что это далеко не так.

А если учесть, что работа государственного служащего – это огромная ответственность, высочайшая цена ошибочного решения, ненормированный рабочий день, дополнительные требования, вводимые законодательством, в отношении не только самих работников, но и членов семей, то вопрос достойной оплаты становится все более актуальным.

Дополнительную остроту этому вопросу придает кадровый аспект. При наличие вакансий, специалисты из коммерческого сектора не стоят в очереди на замещение должностей государственной службы.

У выпускников вузов по профильным направлениям подготовки снижается интерес к этой сфере деятельности, а те, кто входит в систему государственной службы, через 2-3 месяца покидают свои должности.

Поволжский институт готовит специалистов, в том числе, с ориентацией на работу в органах государственного управления и местного самоуправления. Среди выпускников, много инициативной и амбициозной молодежи, готовой служить людям и государству, выполняя задачи государственного управления, способных реализовать инновационные решения.

Но наш опыт показывает, что коммерческий сектор становится все более привлекательным для молодежи.

Саратовская область по оплате труда государственных служащих проигрывает другим регионам Приволжского федерального округа. Это тоже фактор отъезда молодежи в другие регионы.

Сегодня государственная и муниципальная служба, как никогда, нуждается в притоке молодых профессиональных кадров, мотивированных на служение стране, региону и людям.

Считаю, что обеспечение достойной оплаты работников органов государственного управления позволит решать кадровые вопросы более эффективно и наши выпускники увидят себя в системе государственной службы.