Два жителя Саратовской области скончались при странных обстоятельствах в Новобурасском районе, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера, 4 февраля в одном из сел Новобурасского района родственник хозяина крестьянского хозяйства приехал на ферму, чтобы передать продукту двоим сторожам 53 и 58 лет. Вопреки ожиданиям его никто не встретил. Мужчина обошел надворные постройки и обнаружил обоих работников в прихожей бани без признаков жизни. Прибывшие по вызову медики, констатировали смерть мужчин.

Сейчас по факту гибели двоих людей проводится проверка.

Напомним, это не первый случай внезапной смерти людей в Саратовской области за последний месяц. 11 января в Энгельсе на рабочем месте умерла продавец одного из магазинов. 24 января подросток из Балашова внезапно упал и скоропостижно скончался на глазах у родной бабушки. Буквально через два дня, 26 января, в Балакове на территории металлобазы на улице Промышленная умер 48-летний мужчина. В том же городе через день в квартире был обнаружен труп 39-летней женщины без признаков насильственной смерти.