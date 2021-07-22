Следователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков 66-летнего жителя Ростовской области в Алексеевском овраге Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, его череп обнаружили вчерашним вечером местные жители и сообщили в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Они также обнаружили кости, элементы одежды, паспорт и СНИЛС человека. Первый из документов нечитаемый, а второй выдан на имя 66-летнего жителя Ростовской области.

По предварительным данным, он скончался около года назад.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека.

Полученные сведения будут проверены по базе без вести пропавших лиц. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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