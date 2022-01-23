Домой Рубрики Новости Саратова Через 3 часа в Саратове заработают катки РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Через 3 часа в Саратове заработают катки По Новости Саратова - 23.01.2022 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 15:00 заработают катки. Об этом сообщили в администрации. Пока обьекты очищают от снега. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Еще 8 человек в Саратовской области скончались от коронавируса Пропавшая без вести Софья Начина из Саратова найдена живой Женщина пострадала в столкновении ВАЗов под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Еще 8 человек в Саратовской области скончались от коронавируса Новости Саратова - 23.01.2022 0 В Саратовской области от коронавируса скончались еще восемь человек. Не стало шестерых женщин и двух мужчин в возрасте от 69 до 81 года. Всего за время пандемии... Пропавшая без вести Софья Начина из Саратова найдена живой 23.01.2022 Через 3 часа в Саратове заработают катки 23.01.2022 Женщина пострадала в столкновении ВАЗов под Саратовом 23.01.2022 Саратов от снега будут убирать свыше 600 единиц техники 23.01.2022