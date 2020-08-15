Улица Шехурдина в Ленинском районе Саратова откроется сегодня для движения. Об этом на своей странице в сети Instagram рассказал глава города Михаил Исаев.

— Сегодня в 12:00 открывается движение по Шехурдина. Участок улицы был закрыт для проезда автомобилей в связи с реконструкцией путепровода Трофимовский и ремонтом дорожного полотна. Теперь для замены асфальтового покрытия ограничивается движение по улице-дублеру. Реконструкция путепровода осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильный дороги», — написал мэр.