Коммунальщики намерены отключить воду в Ленинском районе Саратова до обеда завтрашнего дня, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Из-за аварии с 16:00 7 марта до 13:00 8 марта без воды останутся жильцы домов по адресам: 2-й Одесский переулок, 4-я Дачная, проспект 50 лет Октября, Алексеевская, Аптечная, Артиллерийская, Волгоградская, Гвардейская, Добряковская, Лесная, Луговая, Лунная, Международная, Международные проезды, Мельничная, Мира, Наумовская, Новая, Одесская, Одесский проезд, Одесский тупик, Охотная, Охотный тупик, площадь Ленина, Придорожная, Рябиновская, Техническая, Шехурдина, 1,2/4, частный сектор на 4-ой Дачной.