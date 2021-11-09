Молодая мама из Саратова Мария Куваева умерла от ковида почти сразу после рождения второго сына.

В семье остались двое малолетних детей, старшему из которых нет ещё и 3-х лет. Отец малышей также болен. Сыновья пока на попечении бабушки — мамы Маши. Вторая бабушка находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Семья остро нуждается в материальной поддержке.

Сегодня, 9 ноября, Куваевы хоронят Марию.

Информация об этом размещена в группе «Говорит Саратов» соцсети Facebook.

«Группа просит помощи для семьи Марии Куваевой. Случилось большое горе. 9 ноября семья будет хоронить Марию. Ковид. А всего две недели назад она родила мальчика — второго ребенка в семье. Теперь старший сын, ему всего 2,9, и младший остались на попечении папы и бабушки — мамы Марии. Но отец детей сам болен, его мать в реанимации в тяжелом состоянии. Куваевым сейчас очень нужна финансовая помощь на лечение близких и на содержание детей. Они оказались в тяжелом положении. Деньги собирает подруга бабушки Юлия Исаева.

Перевод можно сделать на карту сбер, привязанную к телефону 89658810770. Система быстрых платежей подключена. Чтобы не перепутать платежи, Юлия очень просит указывать в назначении платежа фразу «для семьи Маши» или «Для Маши».

Получатель: ИСАЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА Номер счета: 40817810756000481601 Банк получателя: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 043601607 Корр. счет: 30101810200000000607 ИНН: 7707083893 КПП: 645502001

Спасибо за ваше участие», — говорится в сообщении.