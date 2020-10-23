Сегодня, 23 октября, глава Саратова Михаил Исаев рассказал о решении суда насчет сноса ларьков на 3-й Дачной. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Арбитражный суд региона удовлетворил иск администрации к ООО “Славянский рай”, директором которого является Олег Комаров об освобождении земли на проспекте 50 лет Октября 93 “З”.

Там стоит торговый объект с вывеской “Пекарня”.

Через месяц его снесут, если решение суда не обжалуют.

Напомним, ранее ряд ларьков снесли и теперь на 3-й Дачной появился фонтан и зона для отдыха.