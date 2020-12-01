Саратовский цирк имени Братьев Никитиных должны достроить уже через неделю. Об этом сообщили в паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина.

Начнутся репетиции новогоднего представления, которое будет в режиме онлайн.

Сейчас идут отделочные работы в фойе, галереях, амфитеатре, монтаж покрытия арены, реконструкция трансформаторной подстанции, монтаж зрительских кресел, установка архитектурной подсветки.

Напомним, о затянувшемся строительстве объекта говорил как председатель ГД Вячеслав Володин, так и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Даже федеральный Минкульт обращал внимание на скорость реконструкции.