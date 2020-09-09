В Саратове сотрудники ООО «КВС» будут прокладывать новый водопровод от ВНС «Вольская» до Московского шоссе протяженностью 6,5 километра. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Из-за этого 16 сентября Ленинский и Кировский районы Саратова на 45 часов останутся без воды.

Отметим, что в ближайшее время будут вводить в эксплуатацию первую часть построенного водовода протяженностью 3,2 километра от железнодорожных путей у ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до Сокурского тракта. Сейчас там проходит промывка и опрессовка, идут лабораторные исследования воды. До конца 2020 года коммуникацию подключат полностью.

Адреса отключений находятся на утверждении в администрации Саратова.