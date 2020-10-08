Мэр Саратова Михаил Исаев проверил, как завершается реконструкция сквера Марины Расковой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказал представитель подрядчика Дмитрий Назаров, в сквере осталось устроить плиточное покрытие на площади 150 квадратных метров и посеять три тысячи квадратных метра газона. Спортивные площадки готовы на 99 процентов, на детской площадке монтируется оборудование, останется уложить специальное покрытие. В зонах отдыха уже установлены малые архитектурные формы и ведется благоустройство.

Сдача объекта намечена на 15 октября.

Михаил Исаев осмотрел все зоны сквера и поручил как можно быстрее, но не в ущерб качеству, завершить все работы и открыть общественное пространство для горожан.