Сотрудники СГЭТ отправились в Москву за новыми троллейбусами, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее специалистами было отобрано 80 троллейбусов для дальнейшей перевозки в Саратов. Теперь в транспортировке примут участие специалисты «Саратовгорэлектротранса».

Напомним, в связи с переходом столицы на электробусы Саратову отдадут бесплатно 80 троллейбусов по инициативе спикера госдумы Вячеслава Володина. Также городу передадут контактные сети из Москвы.

Преимущественно все троллейбусы имеют трехлетний срок, они современные и оснащены кондиционерами.

Уже через несколько дней жители Саратова смогут проехаться в новых троллейбусах, которые перед запуском на линии пройдут обязательную дезинфекцию и повторный техосмотр.