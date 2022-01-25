Жители Саратовской области активно пользуются порталом Единого оператора газификации (ЕОГ) для подачи заявок на подключение в рамках догазификации.

Всего в 2021 году от жителей региона поступило 3050 заявок, из них с портала ЕОГ – 603 (около 20%), а также через клиентские центры, сайты «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз» и портал Госуслуг – 2447 заявок.

Напомним, что во всех районах Саратовской области с июля 2021 года организован прием заявок на догазификацию через 84 клиентских центра газовых компаний. Также по вопросам догазификации работают горячие линии:

8-800-300-8104 (для жителей г. Саратов), 8-800-302-2104 (для жителей области).

По итогам 2021 года основные каналы, по которым были поданы заявки в регионах РФ: клиентские центры и сайты газораспределительных организаций (48%), портал Единого оператора газификации connectgas.ru (32,5%), портал Госуслуг (16,4%) и МФЦ (3,1%).