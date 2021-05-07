В ближайшее время будет обеспечено бесплатное подключение к газу в населенных пунктах тех абонентов, кто по различным причинам не мог газифицировать свои дома ранее. Речь идет о тех населенных пунктах, которые уже газифицированы, однако газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей. Соответствующая инициатива была предложена партией

«Единая Россия» и вошла в послание президента РФ Владимира Путина. Правительство России по предложению партии уже подготовило необходимые изменения в закон. Они предполагают, что оплата подключения будет возложена на ресурсоснабжающие организации, которые работают в каждом регионе. Депутат Саратовской областной думы Леонид Чернощеков подчеркнул, что в Саратовской области данный вопрос также будет закрыт в ближайшее время.

— Несмотря на то, что уровень газификации Саратовской области на данный момент один из самых высоких по стране — 99.3 процента, вопрос доступности газа остается актуальным для достаточно большого количества жителей региона. В рамках поручения президента ведется активная совместная работа предприятий группы Газпром с органами местной исполнительной власти.

В результате реализации программы развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года технически возможная сетевая газификация Саратовской области будет полностью завершена. В данный момент региональное отделение партии «Единая Россия» готовит свои предложения по источникам и схемам финансирования проекта. Важно, чтобы возможность подключения к газу была у всех жителей нашей области, – отметил Леонид Чернощеков.