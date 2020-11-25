До 29 ноября всех киноманов страны ждет целая неделя «черных пятниц» от видеосервиса Wink: скидки на подписки до 70 процентов. Для того чтобы выбрать оптимальную подписку, Wink открывает бесплатный доступ ко всему контенту на 24 часа по промокоду BLACKFRIDAY. Акция доступна как зарегистрированным, так и новым пользователям.

Промокод дает доступ к богатой коллекции кино и сериалов на любой возраст и вкус: оскароносное кино, советские и современные российские ленты, мировая классика, популярные мультсериалы, классика Disney, фестивальное кино, концерты, новинки, которые недавно вышли в кинопрокат. В Wink представлено более 300 киносериальных, развлекательных, информационных, спортивных, детских, музыкальных и других телеканалов. С помощью уникального промокода новые пользователи познакомятся со всеми возможностями сервиса Wink и выберут для себя идеальную подписку.

По условиям акции скидку 50 процентов или 70 процентов можно получить, оплатив выбранную подписку за три месяца. Важно, что после истечения срока действия подписки автоматическое продление и списание абонентской платы не активируются. Продлить подписку надо будет самостоятельно в личном кабинете видеосервиса.

— Наша акция объединяет идеи “черной пятницы” с глобальными скидками и отличного новогоднего подарка для всей семьи. Оплатив подписку на любимые каналы и кино на три месяца вперед, можно решить вопрос с досугом в долгие зимние вечера и новогодние каникулы. В условиях, когда другие виды развлечений ограничены, мы даем отличный шанс открыть кинотеатр дома и наслаждаться просмотром кино самого высокого качества. Причем каждый член семьи может смотреть контент на своем экране: родители — новый модный сериал, дети — мультфильмы, бабушки и дедушки — проверенную киноклассику. Wink с самого начала действия ограничений из-за коронавируса стал другом и надежным организатором кинодосуга для миллионов семей в России, хорошее настроение и яркие эмоции сегодня важны как никогда, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Напомним, в Wink доступен уникальный для российских видеосервисов тариф «Трансформер». Идеальный пакет контента собрать просто: можно подключить только то, что вы действительно смотрите, и больше не переплачивать за десятки не нужных вам каналов. По умолчанию в него входит коллекция из пяти тысяч популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам, из них пользователь может подключить пять. Каждый месяц набор мини-пакетов можно менять.

При оформлении подписки контент становится доступен на экране домашнего телевизора — с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV, смартфоне или планшете — с помощью мобильных приложений для Android и iOS, ноутбуке и компьютере на видеопортале.

Подробности акции «Черная пятница» доступны по ссылке.