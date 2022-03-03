Вынесен приговор 46-летней жительнице Вольска, обвиненной в мошенничестве и хищении на сумму более 1,4 млн руб.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, на протяжении почти пяти лет с 2015 года вольчанка обманом получила две квартиры и кредитные средства трех граждан.

Обманывала женщина социально незащищенных граждан, в том числе склонных к злоупотреблению спиртным.

Фигурантка дела убеждала своих жертв, что она — опытный риелтор, покупала им алкоголь и еду.

Войдя в доверие, мошенница обманным путем оформляла их жилье на себя.

Трех женщин обвиняемая обманом убедила взять для нее кредиты в банках. Расплачивались за них ее жертвы.

Ещё аферистка в течение года снимала пенсию умершего мужчины, не уведомив о его смерти органы ЗАГС и ПФР.

Общий ущерб от действий вольчанки составил более 1,4 млн руб.

Суд приговорил «риелтора» к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате 175 тыс. рублей Пенсионному фонду.

Уточняется, что пока приговор в законную силу не вступил.