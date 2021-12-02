Зима вступает в свои права, усиливая в областном центре мороз.

К счастью для жителей Саратова, происходит это постепенно. Так, в четверг 2 декабря температура воздуха составит от -4 градусов в утренние и ночные часы, до 0 градусов днем.

Ветер, правда, будет временами довольно неприятный — до 14 м/с юго-западного направления.

А вот осадков в течение дня синоптики не прогнозируют. Преимущественно пасмурно.

После вчерашней оттепель лужи с утра подморозило, поэтому на дорогах гололедица. Будьте особенно аккуратны по пути на работу, учёбу и в школу. Берегите себя.