Домой Рубрики Новости Саратова «Четверка» сложилась пополам от удара об березу в Саратовской области РубрикиНовости Саратова «Четверка» сложилась пополам от удара об березу в Саратовской области По Новости Саратова - 01.06.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В селе Коммуна Воскресенского района Саратовской области ВАЗ-2104 врезалась в дерево, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. От удара об березу автомобиль буквально сложился пополам. Однако никто не пострадал. Обстоятельства выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Центр Саратова остался без воды Житель Саратовской области 16 лет скрывался от полиции после убийства и изнасилования девушки Жители дома на Колотилова в Энгельсе пожаловались на неадекватную соседку-алкоголичку ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Центр Саратова остался без воды Новости Саратова - 01.06.2021 0 Сегодня, 1 июня, без воды остались две улицы в центре Саратова. Об этом сообщили в ООО "КВС". Речь идет о Бахметьевской улице - на участке... Житель Саратовской области 16 лет скрывался от полиции после убийства и... 01.06.2021 Жители дома на Колотилова в Энгельсе пожаловались на неадекватную соседку-алкоголичку 01.06.2021 За долг перед регоператором в 10 тыс рублей у саратовца арестовали... 01.06.2021 Новое кладбище и крематорий могут появиться в Саратове 01.06.2021