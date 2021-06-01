В селе Коммуна Воскресенского района Саратовской области ВАЗ-2104 врезалась в дерево, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

От удара об березу автомобиль буквально сложился пополам. Однако никто не пострадал.

Обстоятельства выясняются.

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