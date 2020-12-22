Коронавирус унес жизнь шестерых жителей Саратовской области. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало 72-летнего мужчины с онкологическим заболеванием предстательной железы,

65-летнего с открытым переломом костей правой голени, после оперативного лечения.

Болезнь не смогла победить 93-летняя женщина с хроническим панкреатитом и гепатитом с исходом в цирроз печени, 56-летняя с острым трансмуральным инфарктом миокарда, сахарным диабетом 1 типа с множественными осложнениями, 60-летняя с артериальной гипертензией, течение заболевания у нее осложнилось пневмомедиастинумом, отеком головного мозга и пациентка этого же возраста, которая перенесла ранее инфаркт миокарда.