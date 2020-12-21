Еще шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Речь идет о 68-летнем мужчине с ишемической болезнью сердца, перенесшим инфаркт миокарда и стентирование коронарной артерии, 50-летнего с таким же первым диагнозом и стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, 39-летнего — с эпилепсией, церебральной, сердечно-сосудистой, почечной недостаточностью, 59-летнего с ишемической болезнью сердца, мерцательной аритмией и хроническим панкреатитом.

А еще двух женщин — 67-летней, с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, 63-летней с патологией щитовидной железы, нарушением сердечного ритма, в течениии заболевании впервые проявились нарушения углеводного обмена.