В Саратовской области еще пятеро человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 48-летнего мужчины с впервые выявленным сахарным диабетом и бронхиальной астмой, 49-летнего с сахарным диабетом первого типа, 81-летнего с хронической поливалентной анемией, хронической обструктивной болезнью легких, тромбоэмболией легочной артерии и двусторонним гидротораксом, 77-летнего — с недостаточностью кровообращения, заболевание у него осложнилось тромбоэмболией легочной артерии.

Недуг не смогла победить 78-летняя женщина с артериальной гипертензией, атеросклеротической болезнью сердца, церебральным атеросклерозом.