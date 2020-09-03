Суд признал четырех жителей Энгельсского района в возрасте 22, 25, 26 42 лет в зависимости от роли каждого виновными в краже, разбое и пособничестве в нем, а также убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что у мужчины, которому было на тот момент 24 года, возник план украсть деньги из кассы предприятия, которое находится в селе Генеральское. Он позвал на дело 42-летнего знакомого. Они наблюдали за работой организацией, определяли, где что находится и как лучше подступиться. Злоумышленники подключили своего 25-летнего знакомого, трудящегося этого предприятия. Ему пообещали деньги за сведения о видеонаблюдении, местонахождении кассы, наличии решетки на окне, числе работников предприятия, сроках поступления денег для выдачи зарплаты работникам.

Около 00:10 24-летний и 42-летний злоумышленники надели шапки с прорезями для глаз, взяли огнестрельное оружие, а также инструменты для демонтажа решетки на окне кассы и отправились воровать.

По лестнице они перелезли через забор. Младший из соучастников был вооружен, он наблюдал за обстановкой и расчищал путь. Старший через крышу приблизился к окну помещения кассы на втором этаже и с помощью инструмента для резки металла стал снимать решетку. Его заметил 63-летний охранник и 38-летний работник предприятия, которые были в одном из кабинетов на этом же этаже. Тогда 24-летний мужчина несколько раз выстрелил в охранника и в сторону сотрудника организации.

От полученного ранения первый из них скончался на месте, второй не пострадал. Злоумышленники поспешили скрыться, но спустя несколько дней их задержали правоохранители.

Вечером 18 мая тот же 24-летний гражданин вместе с 22-летним приятелем решили залезть в нежилой дом в селе Подстепное Энгельсского района и что-нибудь забрать. Они взломали замок арматурой и увидели, что внутри есть много ценного. На подмогу мужчины позвали 42-летнего злоумышленника и 19 мая вынесли чужие вещи, оставив их у здания. Около пяти утра 20 мая 24-летний гражданин подогнал «Газель», на которую погрузили несколько телевизоров, акустическую систему и колонки, две варочные панели, двухкамерный холодильник и иную электробытовую технику, диван, кресло, наборы посуды. Общая сумма ущерба превысила отметку в 500 тысяч рублей.

Чужие вещи они складировали в гараже, часть успели продать.

Подсудимые получили от трех до двадцати лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, четвертый отправится в колонию общего режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего в размере 3 000 000 рублей.

Приговор, вынесенный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, в законную силу не вступил.