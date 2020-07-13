Новой коронавирусной инфекцией заражены 54 беременных жительниц Саратовской области. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Он отметил, что шесть из них находятся в стационаре, никто не в тяжелом состоянии.

Уже принято 26 родов у пациенток с covid-19, на свет появилось столько же малышей, у четырех новорожденных подтвержден коронавирус. Дети уже выздоровели, среди них не было также тяжелых случаев.

Он рассказал, что под наблюдением медиков остаются 2,893 тысячи зараженных коронавирусом, 22,24 тысячи снято. Всего зарегистрировано 7,689 тысячи случаев, из них 4,54 тысячи женщины. Показатель заболеваемости составляет 318,5 на 100 тысяч человек.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Саратовской области Галина Архипова ответила на вопрос о большом числе заболевших коронавирусом за сутки, у которых не установлен источник заражения.

Она пояснила, что тревожной тенденции нет, все случаи в работе и в течение одного-двух дней контакты выявляются.