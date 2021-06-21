Прокуратурой Кировского района Саратова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26, 21 и двух 19-летних молодых людей. Их обвиняют в похищении девушки, об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, они силой забрали с Московской улицы гражданку, потому что та не хотела фиктивно оформлять на свое имя ИП. После этого они отвезли ее в банк, где она совершила несколько операций и незаконно удерживали в помещении на улице Танкистов.

На следующий день, 24 октября, девушка, улучив момент, когда злоумышленники заснули, позвонила своему знакомому, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшие правоохранители освободили потерпевшую.

Дальнейшую судьбу похитителей решит Кировский районный суд.