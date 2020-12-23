Суд признал четырех бывших полицейских из Саратова виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

В ночь с 24 на 25 сентября 2019 года они применили насилие к 31-летнему мужчине, которого доставили в отдел по подозрению в хищении.

Злоумышленники не признали свою вину, однако каждому из них придется провести по пять лет в колонии общего режима.

Должности в органах им нельзя занимать ближайшие два года. А еще они обязаны выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред, судебные издержки размером в 30 тысяч рублей.