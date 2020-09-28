Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей областного центра в возрасте от 46 до 55 лет, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Они проводили операции по ведению счетов и транзиту денег с целью их последующего обналичивания. Сообщники использовали более 20 фирм-однодневок для перевода на их счета средств.

За это они получали вознаграждение — фиксированный процент комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц.

Злоумышленники обналичили свыше двух миллиардов рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Саратова для рассмотрения по существу.