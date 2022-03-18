В Саратове завершено расследование уголовного дело по обвинению 26-ти, 23-х, 24-х и 27-летнего молодых людей в вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По словам следователей, с 1 по 26 июня прошлого года четыре молодых человека сговорились в вымогательстве у 29-летней девушки денег в сумме более 340 тысяч рублей. Для этого они решили похитить близкого для нее человека — ее 24-летнего сожителя.

С 26 по 27 июня злоумышленники прибыли к одному из домов по улице Шехурдина на автомобиле, где заметили 29-летнюю девушку со своим сожителем. Применив насилие, они посадили мужчину в свой автомобиль, довезя до квартиры, где проживал один из похитителей.

С 27 по 28 июня шантажисты стали требовать по телефону от девушки выкуп в сумме более 340 тысяч рублей. При этом они угрожали применить насилие в случае не выполнения их требований.

После этого девушка сообщила в полицию, и сотрудники оперативно установили местонахождение мужчины.

Задержанные признали вину и раскались в содеянном. Их заключили под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.