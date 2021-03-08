В Саратовской области шестеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало 61-летней и 69-летней женщин, у которых были проблемы с сердцем, хронические панкреатит и холецистит, 74-летней с церебральным атеросклерозом и атеросклеротической болезнью сердца. А также 82-летней, страдавшей сахарным диабетом, ишемической кардиомиопатией, с переломом шейки бедренной кости, с состоявшимся кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода.

Болезнь унесла жизнь 72-летнего мужчины с перенесенным инфарктом миокарда, 76-летнего с гипертонической болезнью, язвенной болезнью 12-перстной кишки, желчнокаменной болезнью.