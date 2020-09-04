В Энгельсе оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии поймали четырех мужчин, которые по ночам воровали инструменты и оборудование. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Четверо мужчин взламывали окна и двери, чтобы обкрадывать производственные предприятия и склады.

Похищенное они перепродавали через сайты бесплатных объявлений или сбывали скупщикам.

Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 300 тысяч рублей.

Установлена причастность задержанных к пяти кражам, на них возбуждено уголовное дело.