Домой Рубрики Новости Саратова Четверо жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Четверо жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 16.03.2021 221 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber От коронавируса скончались четверо жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало трех женщин и мужчины в возрасте от 67 до 84 года. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА По итогам операции «Мигрант» в Саратове возбуждено 23 уголовных дела Автолюбителей Саратова предупредили о надвигающемся снегопаде Партия «Новые люди» провела первую пресс-конференцию в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ По итогам операции «Мигрант» в Саратове возбуждено 23 уголовных дела Новости Саратова - 16.03.2021 0 В Саратове в течение недели проходила операция «Мигрант», сообщает пресс-служба городской полиции. Рейды, направленные на пресечение и выявление нарушений в сфере миграционного законодательства проходили на... Автолюбителей Саратова предупредили о надвигающемся снегопаде 16.03.2021 Партия «Новые люди» провела первую пресс-конференцию в Саратове 16.03.2021 Мужчина попытался оправдать кражу из магазина в Саратове карточным долгом 16.03.2021 Прокуратура обязала поставить на учет кладбища в Елшанке 16.03.2021