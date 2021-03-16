От коронавируса скончались четверо жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало трех женщин и мужчины в возрасте от 67 до 84 года.

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