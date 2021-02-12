Коронавирус унес жизнь четырех жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 61-летнего мужчины с сахарным диабетом с множественными осложнениями, ишемической болезнью сердца, женщины этого же возраста с сахарным диабетом, экзогенно-конституциональным ожирением, гипертонической болезнью, 66-летней с атеросклеротической болезнью сердца, 68-летней с сахарным диабетом, флебитом глубоких сосудов нижних конечностей. Заболевание у нее осложнилось развитием тромбоэмболии легочной артерии и острым почечным повреждением, что потребовало проведения заместительной почечной терапии.