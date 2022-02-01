Сегодня, 1 февраля, регион перешагнул отметку в тысячу больных ковидом за сутки.

Как сообщил на сегодняшнем координационном совете по коронавирусу глава Саратовской области Валерий Радаев, четверть из заболевших — дети. В то же время, тяжелые случаи среди коронавирусных больных единичны.

Со слов Радаева, дети с ковидом также поступают на лечение в новую инфекционную больницу в Саратове.

Те, кто находятся на амбулаторном лечении, могут посетить новую детскую поликлинику в Солнечном-2. Это единственная поликлиника для детей с травмпунктом и муниципальной аптекой.