Началось строительство четвертой солнечной электростанции в Саратовской области, об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики области

Дергачевская солнечная электростанция будет крупнейшим объектом солнечной генерации в области, с учетом всех очередей ее мощность будет составлять 60 мегаватт.

Прогнозная выработка Дергачевской СЭС составит более 80 миллионов киловатт в час в год, что эквивалентно использованию 24 миллионов кубометров природного газа, и позволит избежать более 42 тысяч тонн выбросов углекислого газа.

На объекте будут установлены солнечные модули, произведенные по новейшей гетероструктурной технологии. Ключевыми преимуществами технологии гетероперехода являются: высокий коэффициент полезного действия и стабильность параметров, что позволяет обеспечивать высокое качество конечной продукции. Ввод в эксплуатацию первой очереди электростанции планируется в конце 2020 года.

В регионе уже работают Пугачевская, Орловгайская и Новоузенская СЭС мощностью 15 мегаватт каждая.