За минувшие сутки число заболевших COVID-19 людей 65+ снизилось на общем фоне роста заболевания.
Как сообщили в оперштабе, на 19 января в Саратовской области зарегистрировано 245 новых случаев заболевания коронавирусом. Напомним, сутками ранее было выявлено 229 человек, заражённых ковидом.
В итоге, общее количество заболевших в области составляет 136 973 человек.
Выздоровели с начала эпидемии 127 752 человек, за сутки — 283.
На стационарном лечении продолжают находиться 1 051 человек, на амбулаторном — 3 110.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в областном центре — 68, Энгельсском районе — 36, Балаковском — 29, Пугачевском — 23, Ртищевском — 18, Балашовском — 15, Петровском — 13.
По возрасту число тех, кто подхватил ковид, распределилось следующим образом:
— до 6 лет – 21;
— 7-14 лет – 25;
— 15-17 лет – 12;
— 18-29 лет – 21;
— 30-49 лет – 78;
— 50-64 лет – 50;
— 65 и старше – 38.
Большинство из этих пациентов — с признаками ОРВИ (212 человека).