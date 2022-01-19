За минувшие сутки число заболевших COVID-19 людей 65+ снизилось на общем фоне роста заболевания.

Как сообщили в оперштабе, на 19 января в Саратовской области зарегистрировано 245 новых случаев заболевания коронавирусом. Напомним, сутками ранее было выявлено 229 человек, заражённых ковидом.

В итоге, общее количество заболевших в области составляет 136 973 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 127 752 человек, за сутки — 283.

На стационарном лечении продолжают находиться 1 051 человек, на амбулаторном — 3 110.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в областном центре — 68, Энгельсском районе — 36, Балаковском — 29, Пугачевском — 23, Ртищевском — 18, Балашовском — 15, Петровском — 13.

По возрасту число тех, кто подхватил ковид, распределилось следующим образом:

— до 6 лет – 21;

— 7-14 лет – 25;

— 15-17 лет – 12;

— 18-29 лет – 21;

— 30-49 лет – 78;

— 50-64 лет – 50;

— 65 и старше – 38.

Большинство из этих пациентов — с признаками ОРВИ (212 человека).