Медикам не удалось спасти четвертую жертву страшного ДТП в Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

В больнице умерла 28-летняя женщина, пострадавшая в столкновении легковушки и грузовика. Напомним, сегодня, 23 июня, на трассе возле деревни Боковка столкнулись Renault Duster и фура MAN. На месте ДТП сразу скончались двое взрослых — 63-летний водитель, 29-летний пассажир и годовалый ребенок. Еще одна пассажирка — 27-летняя женщины была госпитализирована.

Известно, что все погибшие — члены одной семьи. Грузовик смял их легковушку, когда водитель пытался сделать разворот.