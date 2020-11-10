В 2020-2021 учебном году олимпиада проводится по 72 направлениям. Студенты получат возможность попробовать свои силы в одном или нескольких из них. Направления охватывают различные профессиональные сферы — от медицины и здравоохранения до инженерных и компьютерных наук.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации является одним из 28 вузов-организаторов «Я — профессионал». Академия реализует направления «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент».

Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами на поступление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и пройти стажировки в крупных компаниях. А медалисты — сильнейшие участники состязаний — получат также денежные премии от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, дипломанты смогут разместить свой профиль в Национальной базе «Я – профессионал». Все, кто туда включен, получат доступ к карьерному порталу на один сезон организации стажировок, а также возможность пройти карьерную консультацию и посетить экскурсии в компании партнеров-работодателей.

— Олимпиада позволяет студентам не только проверить имеющиеся знания по выбранному направлению, но и понять, какие компетенции ожидают работодатели от современных сотрудников. Это возможность диалога с экспертами и крупными компаниями, которую нельзя упускать! Обязательно пробуйте свои силы в олимпиаде «Я – профессионал», — прокомментировала возможности для участников призер второго сезона и победитель третьего сезона олимпиады, выпускница Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Вставская.

Регистрация на олимпиаду осуществляется до 24 ноября на официальном сайте проекта, где можно найти подробную информацию о состязании. Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует уже 27 ноября.

Напомним, что олимпиада «Я – профессионал» является частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая была основана в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.