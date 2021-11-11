В Саратовской области окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ГУ МВД.

В период с января 2016 года по февраль 2020 года четверо жителей Саратова, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности и используя оформленные на подставных лиц компании оказывали услуги организациям по обналичиванию денег.

Участники группы осуществляли открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и ИП, учет на этих счетах денег, полученных от клиентов, снятие со счетов и инкассацию наличных денег.

За свои услуги фигуранты удерживали в качестве вознаграждения не менее 7% от поступивших на расчетные счета средств, в общей сложности им удалось получить около восьми миллионов рублей.

Уголовное дело после утверждения надзирающим прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.