В Саратове вынесен приговор группе мошенников, пытавшихся навариться на выводе муниципальной собственности в частные руки, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Оперативники ФСБ установили, что гражданина России мошенническим путем получить от жителя Саратовской области 48 миллионов рублей за объект муниципальной собственности. При получении в качестве шести миллионов рублей преступники были задержаны чекистами с поличным.

Суд приговорил их к двум годам условно испытательным сроком на год каждому.