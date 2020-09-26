Сегодня, 26 сентября, у ТЦ в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания “Новости Саратова”.

Столкнулись четыре авто из свадебного кортежа, о пострадавших не сообщается.