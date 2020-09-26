Домой Рубрики Новости Саратова Четыре авто из свадебного кортежа столкнулись в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Четыре авто из свадебного кортежа столкнулись в Саратове По Новости Саратова - 26.09.2020 130 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 26 сентября, у ТЦ в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания “Новости Саратова”. Столкнулись четыре авто из свадебного кортежа, о пострадавших не сообщается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Подросток попал под колеса Lada Kalina в Балаково Кира Степанова выиграла серебро Кубка Мира Водитель иномарки сбил пенсионерку в центре Саратова ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Подросток попал под колеса Lada Kalina в Балаково Новости Саратова - 26.09.2020 0 Сегодня, 26 сентября, в Балаково на Проспекте Героев 46 произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГБДД. 42-летний водитель Lada Kalina сбил несовершеннолетнего мальчика, который... Кира Степанова выиграла серебро Кубка Мира 26.09.2020 Водитель иномарки сбил пенсионерку в центре Саратова 26.09.2020 Водитель ВАЗа сбил двух девушек на улице Чехова в Ершове 26.09.2020 Курьер с помощью приложения для доставки нашел угнанную машину у Саратова 26.09.2020