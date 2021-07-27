Массовая авария и последовавший за ней пожар произошло в Марксовском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

Сегодня, 27 июля, около 12:10 на трассе в Марксовском районе Саратовской области столкнулись Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2105. После чего все машины загорелись. В результате погиб водитель «десятки», его личность еще не установлена, четыре человека, в том числе один ребенок госпитализированы в больницу в состоянии разной степени тяжести.

Обстоятельства выясняются.