Фото: ГУ МЧС

Утром на трассе в Татищевском районе у села Полчаниновка столкнулись «Волга» и минивэн Hyundai с иностранцами.

В результате происшествия погибли водитель отечественной легковушки и трое человек из минивэна. Еще пятеро получили травмы.

Фото: ГИБДД
Фото: ГИБДД
Фото: ГИБДД

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